المري يترأس مجلس القيادات التنفيذية في مدرسة حماية للتربية والتعليم

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات التنفيذية في شرطة دبي، والذي استضافته مدرسة حماية للتربية والتعليم، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ .

واستعرض المجتموعون عدداً من المواضع المدرجة في جدول الأعمال، وقدمت الإدارة العامة للعمليات مخرجات سيناريوهات تأمين بطولة كأس آسيا 2019، وطرح مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار خارطة استشراف مستقبل المشاريع للقطاعات في القوة، بينما قدمت الإدارة العامة للعمليات نظام «أي سيرف» للمركبات الخدمية، واستعرضت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي نظام الموارد البشرية.