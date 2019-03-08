الانتهاء من تقييم 78 مشروعاً لطلبة المدارس المشاركين في الدورة السابعة

المصدر: الشارقة - البيان

أنهى أعضاء لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاستدامة ـ المدارس الخضراء مؤخراً، أعمال تقييم 78 مشروعاً لطلبة المدارس المشاركين في النسخة السابعة للجائزة التي تنظمها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، تضمنت تقييم المشاريع النهائية للمدارس المشاركة في مجال ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه.

ومجال مشروع التطبيق البيئي المستدام حول أحد مواضيع الاستدامة، ومجال تصميم مجسمات بيئية حول موضوع أهمية الحفاظ على شجر الغاف والسمر المستدام، ومجال الكتابة الإبداعية للقصة القصيرة، ومجال المدرسة الخضراء، ومجال إنتاج فيلم قصير حول موضوع مشكلة الكلاب والقطط السائبة، أسبابها، آثارها وإيجاد الحلول البيئية لها.

وتم في هذه المرحلة تقييم المشاريع بناءً على معايير خاصة بكل مجال من مجالات الجائزة وفئاتها: فئة المدرسة المتميزة، وفئة الفريق الطلابي المتميز، وفئة المنسق المتميز، وفئة الطالب المتميز. وقد أسفرت عملية التقييم عن ترشيح 38 مشروعاً انطبقت عليها شروط ومعايير الجائزة للمشاركة في معرض التحكيم النهائي لتلك المشاريع.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: «تقام جائزة الشارقة للاستدامة على مدار العام الدراسي، وتستهدف فئتين هما فئة طلاب المدارس (مرحلة التعليم الأساسي حلقة ثانية ومرحلة التعليم الثانوي)، في المدارس الحكومية والخاصة في الشارقة والإمارات الأخرى.

حيث شاركت مدارس من إمارة الفجيرة، إمارة عجمان ورأس الخيمة، بالإضافة إلى فئة طلاب الجامعات في الشارقة، حيث تم يوم الاثنين الموافق 4 مارس 2019 عرض مشاريع المدارس 38 مشروعاً والمرشحة للنهائيات في معرض التحكيم النهائي لجميع المشاريع المشاركة والمرشحة للفوز في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وسيكون حفل التكريم للفائزين على مسرح الجامعة القاسمية».

زيارات

قامت لجنة التحكيم بتنفيذ زيارات ميدانية إلى المدارس المرشحة في مجال ترشيد الطاقة الكهربائية والمياه، ومجال مشروع التطبيق البيئي المستدام، مجال المدرسة الخضراء، وكان معرض التحكيم النهائي لمشاريع المدارس المرشحة للفوز بجائزة الشارقة للاستدامة، في المبنى الرئيسي للجامعة الأمريكية بالشارقة.

حيث شهد ذلك اليوم حضور جميع المدارس المرشحة للفوز في مختلف مجالات وفئات الجائزة من أجل عرض مشاريعهم على أعضاء لجنة التحكيم، حيث يتم إجراء حوار ونقاش مع الطلبة وأفراد الهيئة التعليمية حول مشروعهم.