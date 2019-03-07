سلطان القاسمي: تنويع مصادر التعلم يخرج جيلاً مواكباً لعلوم المستقبل

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، كلاً على حدة، معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وذلك بمكتب سمو الحاكم.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء أهمية تنويع وتعدد مصادر التعلم والمعلومات للطلبة بمختلف دراساتهم العلمية، حتى يتخرج جيل على دراية كاملة بأحدث أساليب ووسائل التعليم والتعلم، مما يجعلهم قادرين على مواصلة اكتسابهم للمعارف والعلوم، ومواكبة كل ما يأتي به المستقبل من علوم حديثة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة بمعالي أحمد جمعة الزعابي في مستهل اللقاء، وتبادل معه الأحاديث الودية في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الاتحادية والوطنية.كما رحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بمعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي خلال اللقاء، وتبادل سموه معه الأحاديث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجال التعليمي والعلمي.

كما اطلع سموه خلال استقباله المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي على خطط واستراتيجيات النيابة العامة الاتحادية وجهودها في سبيل الارتقاء بما تقدمه من خدمات وفق أفضل المعايير، وفي إطار تحقيق أهدافها في مكافحة الجريمة للوصول إلى مجتمع مستقر وآمن.