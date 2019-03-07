طالبات «الظفرة» ينظمن معرضاً للتوعية من المخدرات والتدخين

المصدر: Ⅶ العين - جميلة إسماعيل

افتتحت مدرسة الظفرة الخاصة في العين، صباح أمس، معرضاً للتوعية بأضرار آفة المخدرات والتدخين نظمته طالبات الصف العاشر في المدرسة، وبحضور عدد من أفراد شرطة مكافحة المخدرات وأولياء الأمور. وتضمن المعرض على العديد من الفعاليات كالألعاب التثقيفية، واللوحات الإرشادية، والمجسمات التوعوية.وقالت مي بريك معلمة مادة الأحياء: «أبدعت طالبات الصف العاشر في تنظيم المعرض الذي من شأنه أن ينشر التوعية من خطر المخدرات والتدخين. فهن بلا شك بادرن وبشكل فاعل للسعي لحماية المجتمع من مشكلات المخدرات بأنواعها.

ويعتبر المعرض فرصة طيبة للتواصل مع الجمهور الزائر، وتعريفهم بمخاطر المخدرات والكوارث التي يمكن أن تنجم عن الاقتراب منها بمختلف أنواعها ومستوياتها وأشكالها.