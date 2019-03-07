جامعة عجمان تحتفي بالتنوّع والتسامح في يوم الجاليات

المصدر: Ⅶ عجمان - عصام الدين عوض

افتتح الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، فعاليات «يوم الجاليات 2019» الذي تنظمه عمادة شؤون الطلبة في الجامعة سنوياً للاحتفال بالجاليات التي تحتضنها، وأقيم الاحتفال هذا العام تحت شعار «نحتفي بالتنوع والتسامح»، ورافقته خلال الافتتاح الدكتورة نهلة القاسمي، عميدة شؤون الطلبة، ونواب المدير، وجمع غفير من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية والطلبة من مختلف الكليات.

وقالت الدكتورة نهلة القاسمي، عميدة شؤون الطلبة في الجامعة، إن اختيارنا لشعار يوم الجاليات هذا العام نابع من المبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2019 عاماً للتسامح، بهدف إبراز دولة الإمارات كعاصمة عالمية للتسامح. وجامعة عجمان جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع الذي يزخر بجنسيات متعددة.