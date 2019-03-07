جامعة خليفة تنشر 30 مقالة علمية دولية في 3 سنوات

المصدر: Ⅶ أبوظبي – صبري صقر

حقق مركز الأبحاث التقنية الحيوية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نقلة نوعية في الأبحاث والدراسات الجينية خلال السنوات الثلاث الماضية، كما حصل المركز على منحة بحثية من صندوق الوطن لدراسة الجينات المسببة لأمراض السرطانات وإيجاد الحلول المناسبة في سرعة تشخيص المرض والطرق العلاجية.

وأكدت الدكتورة حبيبة الصفار مديرة المركز وأستاذة كلية الهندسة الطبية الحيوية في الجامعة، أن المركز نجح في نشر 30 مقالة بحثية مهمة في مجلات علمية دولية خلال 3 سنوات.

وأوضحت- في تصريحات خاصة لـ«البيان»- أن مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة يركز على الأولويات الموضوعة لقطاع الرعاية الصحية على المستوى الرسمي في رؤية الإمارات 2021، مشيرة إلى أن أولوية البحوث لدى المركز تتناول فهم ووصف عوامل الخطر التي تؤثر على الأمراض المزمنة الرئيسية لسكان الإمارات، وخاصة مرض السكري ومرض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

وحول أهم إنجازات المركز خلال الفترة الماضية، الدكتورة حبيبة الصفار توظيف وتدريب طلاب الدراسات العليا داخل المركز، وتوفير التدريب للطلاب الجامعيين، بالإضافة إلى مشاريع التخرج المتميزة. وأوضحت أن تم تخريج 3 طلاب من مواطني الدولة وعدد 3 من الأجانب من قسم الدراسات العليا بالمركز، واستضافة طلاب من مختلف دول العالم لتدريبهم داخل المركز، حيث تم تدريب أكثر من 50 طالباً وطالبة من جامعات محلية ودولية

كما تم تنظيم حملات توعوية والمشاركة في أسبوع الابتكار لثلاث سنوات متتالية، بالإضافة إلى المشاركة في عشرات المؤتمرات المحلية والدولية.