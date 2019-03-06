تعاون بين «حديد الإمارات» و«أبوظبي للتدريب المهني» في تطوير خدمات التعليم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني التابع لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، لتحديد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين في مجال تطوير خدمات التعليم في إمارة أبوظبي، بما ينسجم مع «رؤية أبوظبي 2030»، وبما يمكن الجانبين من تصميم وتطوير برامج تدريبية مبتكرة تلبي الاحتياجات الأساسية والمتنامية للقطاع الصناعي، حيث تغطي جوانب العلوم والابتكار والتعليم والتدريب والتطوير، إلى جانب طرح شهادات معترف بها محلياً ودولياً، إضافة إلى تبادل المعارف والخبرات الضرورية لإعداد برامج تدريبية متخصصة عالية المستوى.