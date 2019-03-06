فتح باب المشاركة في نسخة 2019 من برنامج فسحة التصميم

المصدر: دبي - البيان

أعلن برنامج فسحة التصميم التابع لمعهد دبي للتصميم والابتكار، أكبر تحديات التصميم لطلاب المدارس في الإمارات، عن إطلاق نسخة عام 2019.

وسيفتح البرنامج باب المشاركة أمام الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 11-18 عاماً، ويتيح لهم التعاون مع «دبي القابضة» لتصميم مفاهيم تتناول مستقبل مساحات اللعب والتعلم في دبي. وللمرة الثالثة، تعود «دبي القابضة» لتقدم 4000 طالب مشارك في البرنامج فرصةً للعمل إلى جانب طاقمها من المصممين.

ومن خلال الجمع بين أفضل الممارسات في مجالات العلوم والتعليم والابتكار والمرح، سيحظى المصممون الشباب بفرصة مميزة للتعلم من إحدى أكبر الشركات الإماراتية، وسيُطلب من طلاب 70 مدرسةً مشاركة تطوير مشاريع قادرة على إحداث تأثير دائم على المدينة.

وقال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»: «يمنح البرنامج فرصة للجيل القادم من المصممين للعمل إلى جانب مصممين وأخصائيين محترفين وخوض تجارب حقيقية».

وبدوره، قال محمد عبد الله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «بلغ عدد الطلاب المشاركين ثلاثة أضعاف العدد المسجل خلال العام الماضي، وأسهمت تحديات التصميم في إلهام الطلاب في الدولة لاختبار قدراتهم على التصميم».