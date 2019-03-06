كلية الصيدلة في جامعة عجمان تحصد المراكز الأولى بمؤتمر «دوفات»

المصدر: عجمان - البيان

إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات كلية الصيدلة والعلوم الصحية في جامعة عجمان بحصدها ست جوائز، وحصولها على مراكز متقدمة في مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات) في دورته السنوية الرابعة والعشرين والذي أقيم مؤخراً في دبي.

حيث شاركت الكلية هذا العام بجناح متميز يُبرز ما تشهده الجامعة والكلية من تطوّر ملحوظ في المناهج والمختبرات والأبحاث، وأبرزها حصول الكلية على الشهادة الدولية من مجلس اعتماد التعليم الصيدلي بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما شارك طلبة كلية الصيدلة بأبحاث ومشاريع تم إنجازها بإشراف أساتذة الكلية، وعُرضت هذه الأبحاث ضمن البرنامج العلمي المصاحب للمؤتمر على مدى أيامه الثلاثة، وفي آخر أيام المؤتمر قامت اللجنة المنظمة بتقديم درع المؤتمر لجامعة عجمان؛ تقديراً منها على مشاركة الجامعة المتميزة في الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر ومعرض دوفات 2019، كما تم إعلان نتائج المنافسات العلمية، والتي أسفرت عن حصول طلاب الكلية على مراكز متقدمة.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر ومعرض دوفات الدولي يجتذب رواد الصيدلة على مستوى العالم، والباحثين والأكاديميين والعلماء والطلّاب المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، ويعدّ هذا المؤتمر الحدث المتميز الأول في هذا المجال بمنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشهد المؤتمر مشاركة ما يزيد على 500 مشاركة علمية من عدد من كليات الصيدلة بدول العالم.