مجلس مدراء المدارس الخاصة في الشارقة يعقد اجتماعه الأول

المصدر: الشارقة - البيان

عقد مجلس مدراء المدارس الخاصة، الذي شكلته هيئة الشارقة للتعلم الخاص، ويضم 15 مديراً ومديرة من ذوي الكفاءة والخبرة اجتماعهم الأول في مقر الهيئة الحالي بمبنى مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة الشارقة، وبحضور الدكتورة محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وعلي الحوسني مدير الهيئة وعبد الله المرزوقي مدير إدارة المؤسسات التعليمية بالهيئة، ويمثل أعضاء المجلس مختلف أنواع المناهج التعليمية في المدارس الخاصة.

وناقش الاجتماع اختصاصات المجلس وميثاقه الذي تعهد فيه الأعضاء على وضع تعليم وسلامة الطلبة في مقدمة أولوياتهم وتمثيل مصلحة جميع المدارس الخاصة في الشارقة والمحافظة على سرية المعلومات أثناء أداء مهام عملهم كونهم أعضاء والتعامل بمهنية عالية ورقي.

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي أن المجلس سيضطلع بدور تطويريّ وتنمويّ، بما ينسجم والطموحات والأهداف التي وضعتها الهيئة، وشددت على أن المجلس سيلعب دورا في مد جسور التعاون وتفعيلها بصورة أكبر مع أطراف العملية التعليمية برمتها بحيث يكون الأعضاء بمثابة استشاريين للهيئة.

وأبدى علي الحوسني مدير هيئة التعليم الخاص في الشارقة تفاؤله بوجود 15 مديراً ومديرة من مختلف المناهج التعليمية المطبقة في الإمارة ليتدارسوا تحت مظلة واحدة خطط التطوير الطموحة ويكونوا حلقة الوصل بين الهيئة والميدان التربوي.