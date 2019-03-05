عبداللطيف الشامسي: كليات التقنية العليا تدخل مرحلة جديدة بنقلة نوعية في التعليم

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

عبر الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، عن فخره بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كليات التقنية العليا بالفجيرة، مثمناً زيارة سموه الملهمة وتوجيهاته التي دفعت بكليات التقنية العليا نحو دخول مرحلة جديدة بنقلة نوعية في التعليم تخطت دورها كمؤسسة تعليمية تعد الطلبة لوظائف المستقبل إلى انطلاقها للعب دور جديد كمؤسسة منتجة وراعية للأفكار، تخرج رواد أعمال وشركات داعمة للاقتصاد الوطني.

وأضاف الشامسي إنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، فإنه سيتم تدشين أولى الأكاديميات في سبتمبر من العام الحالي 2019 وستشمل أكاديميتي العمليات اللوجستية و قطاع التجزئة وذلك بالتعاون مع معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا الكندي، على أن يتم استكمال تدشين باقي الأكاديميات الخاصة بقطاعات الضيافة والبترول والغاز في العام 2020.

وأضاف إنه في ما يتعلق بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون درهم مدة خمس سنوات لرعاية الأفكار الريادية ودعم المشاريع الطلابية، فقد تم اعتماد خطة عمل لتنفيذ هذه المبادرة على عدة مراحل، الأولى مرحلة «بحث الفكرة» وستشمل 100 مشروع بحيث سيتم دعم الفكرة الواحدة بقيمة 10 آلاف درهم بإجمالي مليون درهم سنوياً، ومن ثم الانتقال لمرحلة «النموذج الأولي» والتي ستشمل من 10 إلى 45 مشروعاً، سيتم دعمها في هذه المرحلة بقيمة تبلغ من 200 ألف درهم إلى مليون درهم، بإجمالي 9 ملايين درهم سنوياً، ثم تأتي المرحلة الثالثة «مرحلة الاحتضان» والتي تشمل من 5 إلى 10 مشاريع، بتكلفة من مليون إلى 2 مليون درهم، بإجمالي يصل إلى 10 ملايين درهم سنوياً، ليكون المجموع 20 مليوناً سنوياً.