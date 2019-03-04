محمد بن راشد يعتمد الجيل الجديد من مدارس الامارات

المصدر: البيان الالكتروني

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الجيل الجديد من مدارس الامارات وتخصيص مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة.

وقال سموه عبر تويتر: :اعتمدنا اليوم الجيل الجديد من مدارس الامارات .. مخصصين مليار ونصف المليار درهم لبناء أول مجموعة .. وتضم مختبرات للتصميم والروبوتات والذكاء الصناعي والمختبرات الصحية والبيئية والمرافق الرياضية التخصصية .. أجيالنا القادمة بحاجة لفكر مختلف وأدوات جديدة للمستقبل:.

وأضاف " وفِي زيارتي لكليات التقنية بالفجيرة أطلقنا نهجنا الجديد في هذه الكليات.. تحويل الكليات لمناطق اقتصادية ..واعتماد صندوق ب100 مليون لدعم تخريج شركات ورجال أعمال من هذه الكليات بالاضافة لتطوير مسارات مهنية ل 65 ألف طالب في قطاعات الضيافة والتجزئة والبترول والغاز والعمليات اللوجستية.

وتابع سموه : "عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد نحن نستعجل في التغيير ... وعندما يخافون من المستقبل نحن نندفع لبنائه ... وهدفنا أن نعبر للخمسين عاما القادمة بفكر جديد .. وجيل مختلف يضمن استمراريتنا التنموية بضعف السرعة الحالية ".