70 ألف طالب يشاركون في الاختبارات الدولية eTIMSS

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفادت الدكتورة رابعة السميطي، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع التقييم وتحسين الأداء بأن 70 ألف طالب وطالبة سوف يخوضون الاختبارات الدولية (eTIMSS) للعام 2019، من 894 مدرسة، وسوف تطبق للمرة الأولى إلكترونياً.

وأشارت إلى أن اختبار (eTIMSS) هي اختبارات دولية تطبق كل 4 سنوات لقياس مهارات طلبة الصفين الرابع والثامن في مادتي العلوم والرياضيات، ويشمل الاختبار مجالات المحتوى والإدراك (المعرفة والمهارة)، منوهةً بأن المشاركة في الاختبارات هي أحد أهداف الأجندة الوطنية للدولة، والتي تستهدف تحقيق المركز 15 على مستوى العالم.

نواة تدريبية

وأوضحت الدكتور رابعة السميطي بأن الوزارة عملت على تشكيل نواة تدريبية مشتركة بين قطاعاتها (العمليات، المنهاج وقطاع تحسين الأداء)، لتدريب المدارس على الاختبارات الدولية واستخدام بيانات هذه الاختبارات في عمليات التعليم والتعلم في كل المدرسة، إضافة إلى تدريب جميع المدارس على قراءة واستخدام تقارير الاختبارات الدولية في عمليات التقييم الذاتي للمدرسة، واستهدف هذا التدريب جميع المدارس من جميع المراحل، ومديري المدارس، ونائب المدرسة، والنائب الأكاديمي للمدرسة، واشتمل التدريب التخصصي لمواد الرياضيات والعلوم على تحليل أسئلة الاختبارات الدولية.آليات

وأوضحت السميطي أن اختبارات (eTIMSS) تختلف عن اختبارات (PISA)، إذ إن الأخير يقيس المهارات المتقدمة، فيما (eTIMSS) فإنه مرتبط بالعملية التعليمية في المدرسة، بحيث يقيس ما يجري داخل الصف الدراسي، فضلاً عن أن (PISA) يعتمد على اختبار عينة عشوائية من الطلبة أعمارهم فوق الـ15 عاماً، أما (eTIMSS) فالعينة يتم اختيارها من الصفوف كافة، ومن الممكن أن يدخل فيه صف بأكمله.

وذكرت أنه فور الانتهاء من أداء الاختبارات فإنه يتم عمل استبيان لرأي الطالب حول الاختبار والمادة وطرق تدريسها وفهمه لها، كذلك يدخل معلم المادة في استبيان حول مهاراته ومادته، كما يشار كل من مدير المدرسة ونائبه وولي أمر الطالب (بالنسبة لطالب الصف الرابع) في الاستبيان، لقياس أثر كل العوامل التي تشمل المدرسة والطالب والبيت.

مجالات

وأوضحت السميطي أن اختبارات eTIMSS للصف الرابع، في الرياضيات تركز على مجالات المحتوى، وتقيس فيها الأعداد (50%)، والقياس والهندسة (30%)، والبيانات (20%)، وفي مجالات المعرفة تقيس المعرفة (40%)، والتطبيق (40%)، والاستدلال (20%)، أما بالنسبة للصف الثامن في المادة نفسها، فإن الاختبارات تقيس في مجالات المحتوى بنسبة (30%) لكل من الأعداد والجبر، و(20%) لكل من الهندسة والبيانات، وفي مجالات المعرفة تقيس المعرفة (35%)، والتطبيق (40%)، والاستدلال (25%)

مشاركة

أما عن مشاركة الدولة في اختبارات PISA، فإن عدد الطلبة المشاركين فيه بلغ 55 ألفاً و708 طلبة، بواقع 36 ألفاً و326 طالباً وطالبةً، من 308 مدارس خاصة، و19 ألفاً و382 طالباً وطالبةً من 156 مدرسة حكومية، ويحتوي اختبار PISA للمدارس على 3 مجالات: القراءة، والرياضيات، والعلوم.

وذكرت أنه سوف تُطبق الاختبارات الدولية (PISA) على المدارس الحكومية والخاصة، استعداداً لعقدها دولياً في 2021، وتستهدف طلبة الصف العاشر، مشيرةً إلى أن الاختبار التدريبي لـ(PISA) في الفترة من فبراير الماضي حتى مايو المقبل.