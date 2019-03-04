جامعة عجمان تكرم الفائزين في «أولمبياد الرياضيات»

المصدر: عجمان - البيان

نظمت جامعة عجمان حفلاً لتكريم المدارس والطلبة الفائزين في «أولمبياد الرياضيات 2019»، والتي نظمتها مطلع الشهر الماضي لاستكشاف المواهب العلمية للطلبة ومساعدتهم لخوض مسابقات محلية ودولية.

بدأ الحفل بكلمة للدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، أكد فيها أن مشاركة أكثر من (300) طالب وطالبة من المرحلة الثانوية ممن يمثلون 56 مدرسة تتبع المنهاج الوزاري العربي والأجنبي (طلاب وطالبات) من 5 إمارات.

وقد تم تكريم ثلاث مدارس شاركت في الأولمبياد، حيث حققت المدرسة الهندية الثانوية بدبي المركز الأول، و الثاني لمدرستنا الإنجليزية بالشارقة، والثالث لمدرسة دلهي الخاصة بدبي. كما أحرز الطالب داناجيه سورتي من المدرسة الهندية الثانوية بدبي المركز الأول، والطالب كوشيك مورجان من مدرسة دلهي الخاصة بدبي المركز الثاني، وكان المركز الثالث للطالب نيرمال سداسيفان من «مدرستنا» الإنجليزية بالشارقة.

أما نتائج الطالبات فقد توجت الطالبة واميكا مالك من المدرسة الهندية الثانوية بدبي بالمركز الأول، والثاني للطالبة كافيا شري من مدرستنا الإنجليزية بالشارقة، وكان الثالث للطالبة ميغانا جين من أكاديمية جيمس الحديثة بالشارقة.