50 باحثاً يشاركون في ورشة تطوير مهارات التدريس بكليات الصيدلة

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

استضافت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا في مقرها بأبوظبي أمس، ورشة العمل الإقليمية الرابعة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في كليات الصيدلة تحت عنوان «الارتقاء بالتعليم التجريبي إلى مستوى أفضل». شارك في الورشة أكثر من 50 باحثاً وأكاديمياً من مختلف دول العالم، بالتعاون مع مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني الأمريكي (ACPE)، وجمعية كليات الصيدلة الأمريكية (AACP).

وتناولت المناقشات كيفية مساعدة أعضاء هيئة التدريس والإداريين من مختلف الجامعات لتعزيز برامج التعليم التجريبي الحالية على يد أمهر الخبراء، من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات، وبحث أفضل الممارسات. كما تناولت الجلسات عناصر التعليم التجريبي، مع التركيز على التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، وقواعد السلوك والمواقع والمناهج والتقييم.

وأكد الأستاذ الدكتور غالب الرفاعي رئيس جامعة العين في تصريحات للصحفيين على هامش الورشة- أهمية إقامة ورش عمل تجمع بين الجانب النظري والعملي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس، وخلق سياسة تطوير فعالة لبرامج التعليم التجريبي الخاصة بكل فرد، مما ينعكس إيجاباً على الطلبة ويحقق رؤية جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا.