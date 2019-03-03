جامعتا «الشارقة وخليفة» تتقاسمان جائزة الابتكار البحثي في الأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للأمن الإلكتروني فوز كل من «جامعة خليفة» و«جامعة الشارقة» بجائزة «الابتكار البحثي للأمن الإلكتروني» التي أطلقها المركز، والتي حظيت بمشاركة واسعة من جامعات محلية ودولية. وجاء الإعلان عن الفائزين ضمن حفل خاص نظمه المركز في ختام فعاليات الجائزة، وشارك في الحفل عدد من الباحثين والخبراء.

وأكد الدكتور مروان الزرعوني، مدير إدارة خدمات المعلومات في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقوم على الشراكة والتعاون بين المؤسسات الحكومية وتسعى إلى توفير فضاء إلكتروني آمن.

وأعرب الدكتور مروان الزرعوني عن تقديره لجميع الباحثين والطلبة المشاركين من جامعات محلية ودولية عدة ممن قدموا أبحاثاً معرفية عالية المستوى، مشدداً على دور البحث والتطوير في دفع عجلة الابتكار.

مضيفاً: «ما قدمه المشاركون من أفكارٍ وابتكاراتٍ وأبحاثٍ قائمةٍ على أُسُس معرفية غنية، سيدفع بإمارة دبي نحو التقدم في مجال الأمن الإلكتروني، الأمر الذي يعزز بدوره رؤية القيادة الحكيمة، بجعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً في العالم.