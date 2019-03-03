جامعة أبوظبي تكرّم الفرق الفائزة في مسابقة العلوم والتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

كرمت جامعة أبوظبي الفرق الثلاث الفائزة في مسابقة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي عقدتها في حرمها الجامعي في مدينة العين، وجمعت طلبة من مدارس حكومية وخاصة للمشاركة في سلسلة من التحديات المحفزة على التفكير والابتكار.

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 460 طالباً وطالبة من 27 مدرسة ثانوية في مدينة العين، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات تتكون كل منها من ثلاثة طلاب يشرف عليهم مرشد من مدرستهم.

وقال الدكتور محمد علي فتيحة، مدير الحرم الجامعي لجامعة أبوظبي بالوكالة لفرع العين: «جاء تصميم هذه المسابقة بهدف مساعدة المشاركين على اكتساب المزيد من المهارات الضرورية التي تساعدهم على حل المشكلات والتطبيق العملي للنظريات المختلفة، فضلاً عن تنمية مهاراتهم الإبداعية».