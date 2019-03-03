%91 من طلبة برنامج الإرشاد السياحي بجامعة الشارقة مواطنون

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قال الأستاذ الدكتور مسعود إدريس، رئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية مسار الإرشاد السياحي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، أن عدد الملتحقين في برنامج الإرشاد السياحي الذي تطرحه جامعة الشارقة منذ ست سنوات تقريباً (389) طالب وطالبة، بينهم 356 من الإناث و33 من الذكور، ويشكل المواطنون 91.2% من إجمالي الملتحقين بالبرنامج، والباقي من جنسيات أخرى، من البحرين، ومصر، والأردن، وعمان، والسعودية، وقطر، والسودان، وباكستان وبنغلادش.. لافتاً إلى أن الجامعة تعمل على رفد القطاع السياحي بالمتخصصين في مهنة الإرشاد السياحي، والذين يمتلكون المعرفة التي تمكنهم من تحقيق مزيد من النجاحات ويرفع من تنافسية القطاع.

احتياجات

وأكد إدريس، أن البرنامج إضافة نوعية إلى البرامج التي تطرحها جامعة الشارقة، كونه من التخصصات الحيوية المطلوبة، ويلبي احتياجات سوق العمل في إمارة الشارقة والدولة بشكل عام نظراً لندرة هذه التخصصات في سوق العمل ، لافتاً إلى أن الدراسات تشير إلى أن الغالبية من العاملين في مهنة الإرشاد السياحي على مستوى الدولة هم من غير المواطنين، لذا تعمل الجامعة على إعداد مرشد سياحي قادر على تقديم صورة إيجابية عن وطنه للسائحين، فضلاً عن بناء المهارات اللازمة لمزاولة مهنة الإرشاد السياحي وتمكين الطلاب والطالبات من استراتيجيات التعليم ومهارات التعلم الذاتي.

ريادة

وقال إدريس، إن هذا التخصص يحتل أهمية بالغة في إمارة الشارقة، معللاً ذلك بكون إمارة الشارقة تشكل وجهة سياحية للكثير من السياح في العالم، حيث يعد قطاع السياحة في الإمارة من القطاعات الرائدة في تحقيق التنمية، وأكد أن حاجة هذا القطاع إلى القوى العاملة هي حاجة كبيرة كماً ونوعاً، ذلك لأن قطاع السياحة بشكل عام هو من أكثر القطاعات قدرة على التوظيف والتشغيل مقارنة بأي قطاع آخر.