سلطان القاسمي: جهود تطوّر جامعة الشارقة مستمرة مراعاة لاحتياجات الطلبة

المصدر: الشارقة- وام

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجهود مستمرة لمزيد من التطور والتقدم للجامعة بصور مختلفة تراعي كافة احتياجات الطلبة لأنهم يسهمون في صنع مستقبل المجتمع.

وأشار سموه إلى جهود إمارة الشارقة في توفير سبل الراحة والاستقرار الأسري لأبنائها وبناتها الخريجين من خلال رفع سقف الراتب ليبلغ 25 ألف درهم، نظرا للمتطلبات الكثيرة لجيل الشباب، وتوفير مسكن مجاني.

جاء ذلك خلال كلمة سموه مساء أمس في حفل رابطة خريجي جامعة الشارقة الذي أقيم في الساحة الخارجية لكليات الطلاب بجامعة الشارقة.

ورحب سموه في مستهل كلمته بالحضور من الخريجين والخريجات قائلاً: «نلتقي في كل سنة مرة، كان الأجدر أن تكون هذه المناسبة لقاءات مستمرة، لولا الانتشار الكبير لخريجي جامعة الشارقة، سواء كان في الوطن العربي أو خارجه، نحن نفرح بهذا الانتشار الذي يعزز من جهودنا للبذل والعطاء لهذه الجامعة».

وتحدث سموه عن أعمال البناء والتطوير المتواصل في جامعة الشارقة قائلاً: «هذه الجامعة، لو نظرنا إلى مستويات كثيرة فيها، وأولها البناء وهو مستمر في هذه الجامعة، ونلاحظ في كل يوم الرافعات هنا وهناك تعتلي بالبناء، والبناء ليس بناء فارغا، وإنما عند الانتهاء منه، توضع فيه الأفكار، وتوضع فيه المختبرات، وتوضع فيه أكبادنا أبناءنا وبناتنا، وكل ذلك يدفعنا إلى المزيد».

حضر الحفل الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة ومعالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وخولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

وسالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس" وعدد من المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجامعة.