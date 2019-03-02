طلبة مدارس حماية يطلعون على مشاركة شرطة دبي في شهر الابتكار

المصدر: ■ دبي ـ البيان

زار طلاب وطالبات مدارس حماية للتربية والتعليم، منصة القيادة العامة لشرطة دبي ضمن شهر الإمارات للابتكار في منطقة السيتي ووك، واطلعوا على أحدث الدوريات الشرطية ومنها دورية «غيّاث» الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

والتي تحتوي أحدث الأنظمة الذكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتضم مجموعة من كاميرات المراقبة من مختلف الأنواع.

إضافة إلى مجموعة من الخدمات المتطورة التي تعزز العمل الشرطي في الجانب الأمني والمروري، إضافة إلى تطبيق أحدث التكنولوجيا والابتكارات الذكية في العمليات الشرطية وتسخيرها لبسط الأمن والأمان وإسعاد الجمهور وتقديم أرقى الخدمات.

كما واطلعوا على مركز الشرطي الذكي المتنقل، وخمس من أحدث طائرات شرطة دبي دون طيار «الدرون» والتي تقدم دعماً للعمليات الميدانية الشرطية وتضم أحدث التقنيات الذكية، ومن ضمنها كاميرات التصوير الحراري والتصوير الضوئي وأجهزة الاستشعار وأجهزة التواصل مع مركز القيادة والسيطرة، إلى جانب أجهزة وصفارات الإنذار.

مشاريع ذكية

واستمعوا إلى شرح مفصل عن أحدث المشاريع الذكية التي ابتكرتها شرطة دبي، منها مشروع عيون ومشروع حماية وبرنامج الجرائم الإلكترونية، ومسرعات المستقبل، وأمن المدارس، ونظام الشكاوى الإلكتروني.