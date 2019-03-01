«التوطين» تطلع وزارة التربية على منظومة «تواصل»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين منظومة «تواصل» وخدمات مركز الاتصال التابع لها أمام وفد من وزارة التربية والتعليم الذي زار مقر مركز الاتصال في مركز سعادة المتعاملين في منطقة الذيد مؤخراً.

وتحتوي منظومة تواصل على 12 خدمة، منها مركز الاتصال وخدمة تقييم جودة الخدمات، برنامج الولاء، فضلاً عن خدمة المحادثة المباشرة، وخدمة كشف الحساب التي توفر معلومات هامة واستباقية للمنشآتواطلع أحمد يوسف آل ناصر، مدير إدارة علاقات المتعاملين في وزارة الموارد البشرية والتوطين، الوفدَ برئاسة عادل المرزوقي، مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين على حزمة الخدمات التي تقدمها المنظومة التي تجمع مختلف قنوات التواصل بين الوزارة ومتعامليها بوسائل وآليات مبتكرة إلكترونية وذكية.