ولي عهد عجمان يبحث تعزيز التعاون مع وزير التربية البحريني

المصدر: عجمان ـ وام

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في مكتبه بديوان الحاكم الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها وخاصة في المجال التربوي والتعليمي، كما تم التطرق لقضايا التعليم في المنطقة.

حضــر اللقاء الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثــل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم ويوسف محمد النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وعدد من المسؤولين.