ضرار بالهول: التوجّهات العلمية والابتكار بوابة الشباب للمستقبل

المصدر: دبي - البيان

قال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، خلال لقائه طلبة جامعة خليفة في أبوظبي: «إنه يجب على الشباب الإماراتي وضع أهدافه وفقاً للاستراتيجية المستقبلية الخاصة بدولة الإمارات، و«مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية القوة الناعمة للدولة التي ستعمل على تعزيز سمعة الدولة عالمياً، والاستفادة من المقومات المجتمعية والثقافية والحضارية».

وناقش بالهول، خلال الورشة الحوارية مع الشباب، موضوعات مواكبة التغيّرات والاستعداد للمستقبل، وأهمية تعزيز مهارات الطلبة ودعمها بالابتكار والعلوم المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والفضاء والتعليم، كما تحدّث عن أهمية تمثيل الدولة على المستوى العالمي ودور الشباب في المحافظة على هوية الدولة والعمل على الابتكار، من أجل رفع مؤشرات الدولة في المجالات كافة.

وأوضح أن طلبة الجامعات هم من سيحملون راية مسيرة الإمارات مستقبلاً، متسلحين بمبادئ الاستراتيجيات والوثائق التي أطلقتها الدولة، منها «الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050»، و«استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي»، و«استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 بلوك تشين».