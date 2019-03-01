محمد اللوغاني.. 13 اختراعاً في ساحته الابتكارية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

لديه 13 اختراعاً، ويعكف على تنفيذ مجموعة ابتكارات أخرى، المخترع الإماراتي محمد اللوغاني يمتلك الموهبة منذ الصغر، محباً وشغوفاً منذ طفولته بالاختراعات والابتكارات مهتماً بالأشياء الإلكترونية والميكانيكية.. ولديه مختبر منزلي لتطبيق الاختراعات في مجال الإلكتروميكانيك.

اللوغاني شاب في العقد الثالث من العمر، حاصل على براءة اختراع داخل الدولة لنحو 10 مشاريع، ودخل عالم الاختراعات بأول اختراع نفذه عام 1998 بغواصة تستطيع الغوص بشكل كامل تحت الماء، ومنذ عام 2004 وهو يعمل على مجموعة ابتكارات تخدم القوات المسلحة خرجت إلى النور وعرضت في معظم المعارض المحلية، ويطمح أن تحظى اختراعاته على اهتمام الجهات المعنية للاستفادة منها.

مسابقة

قام اللوغاني بتصنيع روبوت (المداهم، وحامي البواسل، واستطلاع، و قناص)، وشارك بمعظمها في مسابقة «ميكر فير» التي نظمتها مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، ويعمل الروبوت المداهم على حماية الجنود، ويستطيع أن يفرغ عجل سيارات العدو ومداهمة المباني وتأمين الأماكن.

ويهدف الروبوت «حامي البواسل» وهو عبارة عن سيارة تستطيع أن تحمل المصابين ونقلهم إلى مكان الإسعاف، ويمكن استخدامها لرجال القوات المسلحة، أو في المستشفيات لنقل المصابين في وقت قصير، وتضم هذه السيارة حاملة أكسجين وحقيبة إسعافات أولية، وتعمل من خلال التحكم عن بُعد، وتستطيع أن تحمل وزناً يصل إلى 300 كيلو، ومزوّد بخزان ماء ويتحرك الروبوت على 4 عجلات وسرعته 52 كيلومتراً، إلى جانب روبوت يكشف الغاز السام، ويمكن استخدامه في البلديات وفي حقول النفط، وهو مصنوع من مواد غير قابلة للاشتعال، ومزوّد بكاميرا ينقل مباشرة ما يراه للمستخدم ومزوّد بطفاية حريق لاسلكية.