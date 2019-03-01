جامعة عجمان تستقبل عدداً من الدبلوماسيين

المصدر: عجمان - وام

استقبلت جامعة عجمان، خلال ملتقى شركاء الجامعة الاستراتيجيين من الدبلوماسيين، عدداً من ممثلي 13 سفارة وملحقية ثقافية معتمدين في الدولة.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، كلمة رحّب فيها بضيوف الجامعة الدبلوماسيين، واستعرض الإنجازات المتميزة التي حققتها الجامعة، والاعتمادات الدولية التي حصدتها، والمشاريع الجديدة التي دشنتها، والخدمات المتنوعة التي تقدمها لطلبتها.وقال إن جامعة عجمان تضم طلبة ينحدرون من أكثر من 70 جنسية يتمتعون بالأنشطة المتنوعة التي تنظمها الجامعة بكل توافق ووئام.

وزار الوفد الدبلوماسي عدداً من المرافق الجامعية، منها المجمع الطلابي الجديد والمجمع الرياضي، والتقى بطلبة الجامعة الذين يمثلون بلدانهم.وضمّت الوفود القناصل العامين في الدولة أو من يمثلهم لكل من الولايات المتحدة وفرنسا وغانا وتايلاند وسلطنة عمان والعراق وجنوب إفريقيا وأفغانستان والفلبين وتونس وكوريا والبرازيل والأردن.