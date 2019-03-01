الكلية الأوروبية الجامعية تحتفل بتخرّج دفعة جديدة من طلابها

المصدر: دبي- البيان

احتفلت الكلية الأوروبية الجامعية بتخرّج دفعة جديدة من طلابها لعام 2019، خلال حفل خاص أقيم في فندق ريكسوس بريميوم دبي جي بي آر، حيث تم تقديم الشهادات للطلاب الجدد بحضور أعضاء الكلية المرموقة.

وقال عميد الكلية الأوروبية الجامعية والبروفيسور في تقويم الأسنان دونالد ج. فيرغسون: « نشعر بالفخر الكبير في هذا الحدث عندما نرى طلابنا وهم يحصلون على شهاداتهم، وإن هدفنا الدائم هو رفع معايير المجتمع الطبي من خلال توفير مستوى مرتفع من المرشحين القادمين للعمل ضمنه، وكما مثّل هذا الحدث الباهر احتفالاً بالخريجين الجدد، فهو أيضاً تقدير للعمل الشاق الذي أنجزه طلاب وأساتذة الكلية معاً». وتعد الكلية الأوروبية الجامعية (EUC)، أول مؤسسة لطب الأسنان تقدم برامج تدريب دولية في الإمارات .