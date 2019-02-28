فهد المرزوقي يبتكر طائرة بلا طيار لإخماد الحرائق بطرق ذكية

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

استعرض فهد سعيد المرزوقي الطالب في السنة الثالثة بكلية هندسة الطيران في كليات التقنية العليا بدبي، مشروعه بعنوان «المستجيب السريع» على هامش فعاليات المؤتمر السنوي «إبداعات عربية 12».

وهو عبارة عن طائرة بلا طيار بإمكانها مساعدة عناصر الدفاع المدني في المهام المختلفة التي يقدمونها، كعملية مكافحة الحرائق في المباني العالية، وفي المناطق الصحراوية والبرية. وأوضح الطالب المرزوقي لـ«البيان» أن الطائرة التي يمكنها حمل 10 كرات كقذائف إطفاء الحرائق والوصول بسهولة ويسر إلى موقع الحرائق.

وبالتالي، إخماد الحريق في الموقع عن طريق برمجيات خاصة، بما يسهم في دعم فرق الإنقاذ في حالات الطوارئ المختلفة، كما زودت الطائرة بإنارة ليلية وكاميرا وشاشة ذكية، تمكن من نقل الحدث إلى غرفة العمليات الميدانية.

وحول آلية الإطفاء أوضح المرزوقي أن كرات الإطفاء التي تحملها الطائرة لتسقطها على مكان الحدث، تحتوي في منتصفها على ديناميت مغطى برغوة إطفاء فعالة، وبلاستيك ومصهر كهربائي يعمل على إشعال الديناميت الذي بدوره ينفجر ويوزع الرغوة على مساحة الحريق وإطفائها في الحال.

وأشار إلى أنها تصلح كذلك في عملية الإنقاذ البحري في حال حدوث حالات احتراق السفن في البحار، كما يمكنها الصعود إلى أسطح المباني الشاهقة، بدقة متناهية، ويمكن توجيهها بالريموت كونترول، وهي مزودة بالنظام العالمي لتحديد المواقع (GPS)، إضافة إلى السلاسة في الإقلاع والهبوط، حيث يمكن إرسالها للمواقع المختلفة حتى تقوم بعملية الإطفاء.

وقال فهد سعيد المرزوقي إن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم اطلع خلال زيارته للمعرض المصاحب للمؤتمر على مشروعه، وأبدى إعجابه ووجه بضرورة تبني المشروع من خلال صندوق الوطن، كما وجه الطالب المرزوقي إلى تطوير الطائرة بحيث تستطيع أن تقوم بقذف الكرات داخل المباني من النوافذ بحيث تسهم في إنقاذ القاطنين في المبنى في حال حدوث حريق والحد من الآثار المدمرة له.