اختبارات تقييمية للعربي والإنجليزي للصفوف من 1 إلى 12

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم برنامج ‏التقييم الختامي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018 -2019 ‏ليشمل اختبارات تحدث واستماع وكتابة للصفوف من 1-12 للغتين العربية والإنجليزية على أن توزع درجات الاختبارات بين الفصلين الثاني والثالث.

‏وحددت وزارة التربية والتعليم في تعميمها الصادر بشأن برنامج التقويم الختامي للفصل الدراسي الثاني موعد اختبار التحدث لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف من 1 إلى 12 في 3 مارس المقبل حتى 7 من الشهر ذاته، بينما حددت موعد اختبار الاستماع لمادة اللغة العربية للصف من 4 إلى 11 بتاريخ 10 مارس إلى 13 من الشهر ذاته، على أن يخضع طلبة الصف الثاني والثالث إلى اختبار الكتابة لمادة اللغة العربية في الوقت ذاته.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد اختبار الاستماع لمادة اللغة الإنجليزية للصف 1-2 -3 في تاريخ 17 مارس، وتستمر حتى 21 من الشهر ذاته، ‏وفي الوقت نفسه يخضعون لاختبار الاستماع لمادة اللغة العربية للصفين 2-3.

‏فيما تبدأ اختبارات الاستماع لمادة اللغة الإنجليزية للصفوف من 4 حتى 12 بتاريخ 24 مارس، وتستمر حتى 28 مارس، ‏وفي الوقت ذاته يخضع طلبة الصفوف 1-2-3 ‏لاختبارات الكتابة لمادة اللغة الإنجليزية، والصفوف ذاتها تخضع لاختبار القراءة لمادة اللغة العربية.