اختتام «منتدى الطلبة توطين 360» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة- وام

اختتم «منتدى الطلبة توطين 360» فعالياته أمس، في إمارة الفجيرة بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، وبمشاركة 2600 مواطن ومواطنة من طلبة مرحلتي التعليم الجامعي والثانوية العامة على مدار أيامه الثلاثة.

وعقد المنتدى برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبتنظيم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة 38 مؤسسة خاصة.

تمكين

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري اهتمام وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على تمكين الشباب المواطن من أجل الحصول على الفرص التعليمية اللازمة، التي تؤهله نحو علوم المستقبل، وهو الأمر الذي جعل الحكومة تطبق خطة متكاملة تستهدف تطوير التعليم ليتناسب مع رؤية الإمارات المستقبلية.

واستعرضت معاليها خلال حلقة نقاشية حول علوم المستقبل خطواتها الأولى نحو التعليم والدراسة بمراحلها المختلفة خاصة شغفها نحو دراسة علوم برمجة الحاسب الآلي ومن ثم توجهها نحو البحث العلمي في مجال الفضاء باعتباره هدف المستقبل.

ودعت الأميري الشباب المواطن المشاركين في الحلقة النقاشية إلى إدراك ومعرفة أهمية اقتصاد المعرفة لما يمثله من أهمية وضرورة وطنية، وأنه مبني على تفعيل الطاقات الإيجابية ويرتكز على عقل الإنسان والتعليم والبحث العلمي بمجالاته المختلفة، مشيرة إلى أهمية تعزيز توجه الشباب نحو ممارسات التعلم المستمر باعتباره فرصة قوية لمواجهة تحديات المعرفة.

شارك في الحلقة النقاشية كل من الدكتور عمران الحمادي رئيس قسم البيانات العلمية بمركز محمد بن راشد للفضاء والدكتورة ريم القرق أستاذ مساعد في السياسة الصحية بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

237 فرصة

وتمكن الطلبة من خلال مشاركتهم في أيام المنتدى الثلاثة من الحصول على 237 فرصة للتدريب الصيفي والميداني وفرتها 21 شركة خاصة.

والتي قامت بدورها بإجراء 3434 مقابلة حيث قام عدد من الطلبة بإجراء أكثر من مقابلة، إلى جانب مشاركتهم في فعاليات المنتدى عبر المرور بست محطات تضمنت 105 فعاليات منها 30 ورشة إرشاد مهني و45 ورشة تدريبية و30 جلسة توعية وتحفيز تناولت قصص نجاح كوادر وطنية عاملة في القطاع الخاص، بمشاركة 25 متحدثاً و15 مرشداً ومدرباً.

من جانبها قالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة: إن الوزارة تطبق منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين في القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات نوعية تستهدف توعية المواطنين والمواطنات بأهمية العمل في القطاع الخاص لما يوفره من فرص وظيفية واعدة تلبي طموحاتهم المستقبلية.

مبادرات

وأوضحت أنه تنفيذاً لتوجيهات معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين تقوم الوزارة بتنفيذ حزمة من المبادرات النوعية التي تعمل على توعية مباشرة للمواطنين والمواطنات من طلبة المرحلتين الجامعية والثانوية العامة ويأتي منتدى الطلبة «توطين 360» ضمن تلك المبادرات التي تقوم على تحفيز هؤلاء الطلبة نحو اختراق سوق العمل في هذا القطاع الهام.

وأضافت أن تنظيم المنتدى الذي يأتي في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي تتبناه الوزارة والذي يستهدف توعية وتوجيه الطلبة والشباب المواطنين بأهم المزايا التي يوفرها القطاع الخاص من خلال إشراكهم في فعاليات التدريب والتأهيل التي تقوم على إرشادهم مهنيا وتمكينهم بالمهارات والاحتياجات الوظيفية التي يتطلبها العمل في هذا القطاع.

وأشارت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة إلى التفاعل الكبير الذي أبداه الطلبة المواطنون المشاركون مع فعاليات التدريب والتوجيه التي تضمنها المنتدى، إلى جانب تفاعلهم الإيجابي مع قصص النجاح في القطاع الخاص التي استعرضها أصحابها من المواطنين، الأمر الذي يؤكد جديتهم في التعامل مع مستقبلهم الوظيفي وأنهم يتطلعون بشغف نحو تخطيط مسارهم المهني بالاطلاع والتدريب. ومن المقرر تنظيم الدورة المقبلة للمنتدى في إمارة الشارقة خلال الفترة من 10 - 12 مارس المقبل.