«التربية» تطلق منحة «معلم المستقبل» لطلبة الثانوية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وجامعة الإمارات، منحة «معلم المستقبل» في تخصصّ الرياضيات التطبيقية والإحصاء والكيمياء والفيزياء لكل من المواطنين وأبناء المواطنات والمقيمين، وعمّمتها مؤخراً على مدارس التعليم العام المرحلة الثانوية.

‏وحددت الوزارة ضمن تعميمها التي حصلت «البيان» على نسخة منه، عدة شروط للالتحاق بها أبرزها الحصول على معدل 85% فما فوق في شهادة الثانوية العامة، ‏وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون حاصلاً ‏على قبول أكاديمي مباشر وغير مشروط بأي متطلبات أخرى من إحدى مؤسسات التعليم العالي.

وأن يكون ضمن التخصصات المحددة من قبل الوزارة، ‏بالإضافة إلى لياقته الصحية بموجب شهادة من الجهات المعنية المعتمدة في الدولة، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

ويتميز البرنامج بتغطية المصاريف الدراسية، وتوفير السكن والمواصلات للذكور وأولويات التعيين في وزارة التربية والتعليم، على أن يقوم المرشد الأكاديمي في المدارس بتعريف الطلبة بتلك ‏المنحة المقدمة من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتولى التسجيل للطلبة الراغبين في الالتحاق بها.