بدء التصويت لاختيار أفضل حملة لتغيير السلوك في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

فتحت جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، باب التصويت أمام الجمهور لاختيار أفضل حملة لتغيير السلوك جرى تنظيمها من قبل جهة حكومية أو شبه حكومية على مستوى دولة الإمارات، من حيث تأثيرها الفعلي والإيجابي على تبني السلوكيات المنشودة، وذلك بالتزامن مع الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، التي تقام يومي 20 و21 مارس المقبل، تحت شعار «تغيير سلوك.. تطوير إنسان» في مركز إكسبو الشارقة.

وخصص المركز صفحة على موقعه الإلكتروني www.igcc.ae للتصويت الذي يستمر لغاية 10 من مارس المقبل، على أن يشمل التصويت، ثلاث مبادرات: الأولى لبلدية دبي والثانية لجمعية أصدقاء مرضى السرطان، والثالثة لبلدية مدينة الشارقة.

مبادرة

وتتضمن مبادرة بلدية دبي إشراك المؤسسات التعليمية في عمليات صنع القرار المؤسسي لتحسين الخدمات الحكومية في البلدية، فيما تتناول حملة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، تأثير مبادرة «لون عالمي» في تغيير سلوك المصابين بالسرطان من خلال إعطائهم نظرة إيجابية للحياة.

ترشيح

يشار إلى أن الحملات المرشحة للتصويت تم اختيارها من ضمن مجموعة من حملات الاتصال الحكومي تقدمت بها جهات حكومية أو شبه حكومية. وجاء اختيار الحملات المرشحة من قبل لجنة التحكيم وفق معايير محددة.