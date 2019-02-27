معرض مُتنقل في كيفية التعامل مع الأطفال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة التربية والتعليم، مبادرة معرض مُتنقل يستهدف أولياء الأمور لتعريفهم بكيفية التعامل مع الأطفال من عمر (0 حتى 8 سنوات)، ويجوب المعرض كافة أنحاء الدولة، وهو عبارة عن نصائح إرشادية منذ اللحظات الأولى من عمر الطفل، ويهدف إلى إنشاء مراحل فهم بين الوالدين والطفل من أجل عيش طفولة سعيدة.

ويشمل المعرض أربعة محاور يرتكز عليها في تقديم المعلومات، المحور الأول يتحدث عن الولادة وهي نسيج الروابط وتنميتها، ويضم هذا المحور قصصاً ودراسات لحل إشكالية العصبية عند الطفل وكيفية التعامل معه أثناء البكاء ومراحل نمو الدماغ.

تواصل

والمحور الثاني هو اللعب والتواصل، ويتم من خلاله التعريف ‏بأهمية القراءة في حياة الأطفال وأهمية اللعب في رفع مهاراتهم ‏وخاصة الحركية، وكيف يصبح طفلك مبدعاً وباحثاً، فيما جاء ‏‏المحور الثالث ليتحدث عن التدخل المبكر، ويهدف إلى كيفية وقاية الأطفال من الحوادث المنزلية والتخلص من الاضطرابات التي تشتت الانتباه.

كما يحرص هذا المحور على محاربة السمنة عند الأطفال عن طريق المشي والوقاية منها، إلى جانب تعريف أولياء الأمور باضطرابات طيف التوحد، فضلاً عن توصيات للالتحاق بالحضانات. فيما يحرص المحور الرابع الذي يرتكز عليه المعرض، على تعزيز التواصل الجيد مع الوالدين، وتعزيز مفاهيم السلام لدى الأطفال في التعامل مع أقرانهم.