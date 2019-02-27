صفيــة المحمود ودانة أبو لبن تبتكران جهازاً لرصد وكشف المواد المشعة

المصدر: أبوظبي ـ منى خليفة

عرضت صفية المحمود، طالبة ماجستير في الهندسة الميكانيكية بجامعة خليفة، ودانة أبو لبن، بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية في جامعة الحصن.

ضمن معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس 2019» الذي اختتم أعماله في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، جهازاً تقنياً يتم تركيبه على طائرة من دون طيار، يحتوي على حساسات وأجهزة اتصالات، بهدف رصد وكشف مستويات المواد المشعة في المنطقة التي يتم فحصها.

ويهدف الابتكار إلى استخدامه مستقبلاً في محطة براكة للطاقة النووية، حيث يتم تركيب الجهاز في الطائرة بدون طيار لتقوم بجولة تفقدية حول المنطقة لرصد أي تسريب أو تركز أي مواد مشعة في منطقة ما بنسبة أكبر من المناطق الأخرى.

ورصد إذا كانت هذه الإشعاعات ضمن المعدل الآمن أم لا، ليقوم الجهاز بإرسال إنذار وإحداثيات لجهاز محمول «حاسوب» للمراقب على الأرض، الذي بدوره يحتوي على برنامج يعرض النسب والأرقام ومستوى الإشعاع.

وإذا كان الإشعاع أعلى من مستوى الأمان، يتم إطلاق إنذار ويتم تحديد المكان الذي به تسريب إشعاعي، كما أن هذا الجهاز يمكن استخدامه للكشف عن القنابل التي يؤدي انفجارها إلى أضرار إشعاعية، فيتم إطلاق الطائرة المتصلة بهذا الجهاز في الأجواء للكشف عن وجود هذه القنابل قبل أن تؤدي إلى إحداث ضرر.

ويعتبر هذا الابتكار الواعد ضمن برنامج تصميم الأحمال الذي انطلق في الإمارات خلال شهر مارس 2017 بهدف تحفيز الطلاب الجامعيين في دولة الإمارات على تصميم وتطوير ودمج التطبيقات المدنية والصناعية لنظام (Indago) من لوكهيد مارتن،.

وهو نظام للطائرات بدون طيار يعرف بقدرته على التحمل والتكيف في العمل ضمن مختلف القطاعات، ويشمل ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ، والأمن الوطني، والتفتيش الزراعي والصناعي.

وأقيم برنامج تحدي تصميم الأحمال في مركز لوكهيد مارتن للابتكار والحلول الأمنية في مدينة مصدر في أبوظبي، ومن خلاله، أتيحت الفرصة أمام الطلاب لتطوير واختبار تصاميمهم طوال فترة البرنامج، كما تلقوا التوجيه والإرشاد من مهندسي لوكهيد مارتن لدعم مشروعاتهم عبر تحويل أفكارهم إلى تطبيقات تجارية قابلة للتنفيذ.

ويعد أيدكس 2019 منصة للمبدعين ومختبرا لتلاقح الأفكار وتسليط الضوء عليها، ومنبرا لتعزيز فرص المبتكرين لعرض مشاريعهم وتطويرها، إضافة إلى نشر ثقافة الابتكار باعتبارها وقودا حيويا للمجتمعات المتقدمة كمجتمع دولة الإمارات.