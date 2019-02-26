«جامعة حمدان» تطلق مبادرة لإبرام اتفاق عالمي بشأن التعليم الذكي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية.

فعاليات الدورة الثانية عشرة من مؤتمر ومعرض إبداعات عربية الذي يقام تحت شعار «بناء مجتمعات ذكية: التوازن بين الابتكار والتغيير والتحول» في الفترة ما بين 25-27 فبراير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة الخبراء والعاملين والفاعلين في مجال الابتكار والإبداع ضمن القطاعات المختلفة.

وأطلقت جامعة «حمدان الذكية» خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، مبادرة لإبرام اتفاق دعت إليه كبرى الجامعات والهيئات العالمية المرموقة المعنية بالتعليم الذكي، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بهدف إعداد معايير تقييم وتصنيف جامعات التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد والتعليم المفتوح.

والجامعات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بحيث تعكس هذه المعايير منظومات التعليم التي تتبناها هذه الجامعات والمؤسسات، وبما يؤدي إلى إصدار جدول تقييم وتصنيف دوري لهذه الجامعات، على غرار القوائم والجداول المعروفة التي تصدر عن جهات عالمية لتصنيف وترتيب مؤسسات التعليم العالي الأخرى.

معايير

من ناحيته، أكد الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، أهمية الاتفاقية واعتبرها نقطة تحول في رفع مستوى التعليم في العالم العربي، وتشجيع المؤسسات لتعليمية للتحول نحو التعليم الرقمي.

وأكد الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في تصريحات صحافية أهمية إعادة صياغة مفاهيم التعليم والتحول الرقمي في قطاع التعليم، بما يواكب توجهات الدولة، وتغيير الأدوات المستخدمة في هذه العملية، وطرق تقييم الطلبة.

وقام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بجولة في المعرض برفقة عدد من الشخصيات الهامة والأكاديميين وكبار المتحدثين من المنطقة والعالم، بالاطلاع على ما تقدمه الجهات الخاصة والحكومية المشاركة في الحدث من أبحاث وخدمات ضمن قطاعات مختلفة.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر والمعرض هذا العام أكثر من 1,200 من الباحثين والعلماء والمبدعين والأكاديميين من أكثر من 50 دولة حول العالم، كما يتضمن مشاركة 180 من مقدّمي العروض الشفوية والملصقات العلمية و30 متحدثاً أضف إلى 160 جلسة علمية و15 حلقة نقاشية و4 ورش عمل متخصصة.

وتركز محاور المؤتمر على أهمية الإبداع والابتكار في تحقيق النجاح والتطور في مختلف القطاعات الحيوية في عالمنا العربي. ويتضمن المؤتمر أربعة محاور رئيسية وهي إدارة الجودة والأعمال والتعلم الذكي والصحة والبيئة ومحور الذكاء الاصطناعي.

وفي كلمته الافتتاحية، تقدّم الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، بالشكر الجزيل لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، على رعايته الكريمة للمؤتمر، موضحاً أنّ تزامن الدورة الحالية مع شهر الإمارات للابتكار انعكاس حقيقي لأهمية المؤتمر باعتباره إضافة هامة للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار.