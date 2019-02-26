«توطين 360» في الفجيرة يستقطب 850 طالباً وطالبة

المصدر: دبي - البيان

انطلقت فعاليات اليوم الأول لمنتدى الطلبة «توطين 360» أمس في البيت متوحد في إمارة الفجيرة تحت رعاية مجلس التعليم والموارد البشرية، وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبمشاركة 850 مواطناً ومواطنة من طلبة الجامعات و23 مؤسسة خاصة.

ويأتي تنظيم المنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام في إطار «البرنامج الوطني للتوجيه والإرشاد المهني» الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن حزمة سياسات وبرامج التوطين.

وقالت فاطمة الحوطي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية بالإنابة: إن منتدى الطلبة «توطين 360» يستهدف توعية الطلبة والشباب المواطنين بأهمية العمل في القطاع الخاص وإبراز المزايا التي يوفرها، إلى جانب إرشادهم مهنياً وتمكينهم وصولاً إلى توظيفهم في هذا القطاع الاستراتيجي المهم.

وأشارت إلى أن المنتدى يستهدف أيضاً إبراز أهم مبادرات وبرامج المؤسسات الوطنية التي تعزّز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين والتوعية بما تقدمه مراكز المشاريع الريادية من تسهيلات وممكنات للشباب المواطن.

وأوضحت الحوطي أن تنظيم المنتدى في إمارة الفجيرة يأتي في إطار حرص الوزارة على توسيع مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف مناطق الدولة في فعاليات المنتدى.

فعاليات

وأضافت أن المنتدى يتضمن عدداً من فعاليات وأنشطة التوعية والتدريب التي تمكن الطلبة المشاركين من التعرف إلى المتطلبات الوظيفية لمهن المستقبل، إلى جانب تعريفهم وتوعيتهم بأهم المهارات والخبرات التي يتطلبها سوق العمل في القطاع الخاص.

وأشارت وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية بالإنابة إلى أن المنتدى يضم عدداً كبيراً من برامج التوعية والتثقيف والتدريب، حيث يتضمن 36 فعالية تضم 10 ورش للإرشاد المهني و15 ورشة تدريبية و11 جلسة للتوعية والتحفيز، بمشاركة 12 متحدثاً و11 مرشداً ومدرباً من مؤسسات القطاع الخاص.

جواز الطالب

وحصل الطلبة المشاركون في اليوم الأول من المنتدى عند بداية تسجيلهم على كتيب صغير، متمثل في «جواز الطالب»، الذي يتضمن الخطوات التعريفية والإرشادات التوجيهية اللازمة حول المراحل الست التي سيخوضونها خلال المنتدى، إضافة إلى بطاقة مشاركة.

توعية

وتضمنت فعاليات المنتدى عدداً من جلسات التوعية والتحفيز التي قامت بإطلاع الطلبة والطالبات على تجارب رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تجارب المواطنين العاملين في القطاع الخاص ممن أثبتوا كفاءتهم وتميزهم الوظيفي.

كما استعرضت جلسات التوعية والتحفيز مميزات العمل في القطاعات الاستراتيجية بما يستهدف إكساب الطلبة المعرفة بوظائف المستقبل، إضافة إلى إطلاعهم على التجارب العالمية والإقليمية.

واستعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين أمام الطلبة تطبيق «وجهني» الذي يعد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة دعماً لاستراتيجيتها..

تفاهم

من جهة أخرى، أبرمت وزارة الموارد البشرية والتوطين على هامش المنتدى، مذكرتي تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة ومؤسسة «صوغة» للحرف التراثية لتعزيز التعاون مع الجهتين المشار إليهما.

ووقّعت المذكرتين من جانب الوزارة فاطمة الحوطي الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية بالإنابة، وبدرية الدباحي مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة، وموزة الناصري مدير تنفيذي بإدارة تطوير المشاريع في «صوغة».

تفعيل

وتستهدف مذكرة التفاهم الموقّعة بين الوزارة ودائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة تعزيز الشراكات بين الطرفين في مجال تنظيم فعاليات ومعارض التوظيف المختلفة.

في حين تهدف المذكرة مع مؤسسة «صوغة» إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج التدريب المهني والحرفي الذي يدعم المرأة الإماراتية العاملة لتطوير مهارات الحرف التراثية.

مهارات

تعرف الطلبة إلى فرص استكشاف وتعزيز مهارات التوظيف الذاتي والمهارات الريادية بما يتوافق مع منهجية Century Skills والتركيز على الأدوات الرئيسية للبحث والحصول على الفرص المناسبة، إلى جانب المشاركة في برامج تدريبية استهدفت تعزيز مهاراتهم بما يتوافق مع وظائف القرن الـ 21.