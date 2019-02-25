حاكم رأس الخيمة: الإمارات أولت اهتمامها ورعايتها لجهود البحث العلمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، البروفيسور سي إن آر راو من الهند بجائزة الشيخ سعود بن صقر القاسمي العالمية لأبحاث المواد المتقدمة في دورتها الأولى تقديراً لإسهاماته في مجالات أبحاث المواد المتقدمة.

وأكد سموه «أن دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أولت اهتمامها ورعايتها لجهود البحث العلمي وشجعت أبناء الوطن على البحث والإبداع والابتكار لتعزيز مجالات التنمية المستدامة».

وفي إطار آخر افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي الورشة الدولية الـ 11 للمواد المتقدمة (IWAM) التي ينظمها مركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة في الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري في قاعة المؤتمرات في فندق الحمراء رأس الخيمة. وتأتي الجائزة التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي تشجيعاً لتطوير مجال علوم المواد المتقدمة في المنطقة ومكافأة للذين قدموا مساهمة كبيرة في هذا المجال.

وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: «إن اختيار البروفيسور راو للفوز بالدورة الأولى للجائزة كان قراراً صائباً، فهو أحد أهم الداعمين بأبحاثه ودراساته القيمة لمركز أبحاث رأس الخيمة للمواد المتقدمة منذ إنشائه في عام 2007 كما أن إنجازاته العلمية الكبيرة ساهمت في تحسين حياة الناس في الهند والعديد من دول العالم، لذا استحق أن يكون أول شخص يحصل على هذه الجائزة التي نقدمها تكريماً واحتفاء بالعلم والعلماء وتشجيعاً لهم لمواصلة جهودهم في مجال البحوث والدراسات العلمية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات البيئية والمناخية والمعيشية والطاقة النظيفة التي تواجهنا في العالم».