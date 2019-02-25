انطلاق منتدى التعليم العالمي في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينطلق غداً منتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 2019 في مركز دبي التجاري العالمي في دبي بحضور ومشاركة نخبة من خبراء التعليم من داخل وخارج الدولة تحت شعار «نلهم، نمكن، نزدهر».

ويعكس المنتدى حرص وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من مختلف التجارب التعليمية الرائدة في دول العالم فضلاً عن جهودها الحثيثة لمواكبة آخر التطورات التقنية والتكنولوجية في مجال التعليم بغية المضي قدماً في تطوير منظومة التعليم في الدولة.

محاور

ويناقش المنتدى مفاهيم حديثة من شأنها التأثير في عمليات التعلم كالتعاطف والانتماء للبيئة المدرسية وآلية تحويل التكنولوجيا كحافز لعمليات التعلم، حيث يستعرض المشاركون أبرز ملامح تجاربهم في هذا الشأن بما ينعكس تالياً على جودة التعليم. ويشارك بمنتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم 550 عارضاً من 40 دولة إلى جانب تقديم 250 دورة معتمدة في مختلف المجالات ذات الصلة بالتعليم فضلاً عن مشاركة 100 متحدث من خيرة المختصين والخبراء التربويين على مستوى العالم.