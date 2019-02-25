وزير التربية يشيد بـ«ضبط الوزن» لطلبة المدارس

المصدر: دبي - البيان

أشاد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ببرنامج «ضبط الوزن» لطلبة وطالبات المدارس في حديقة أم الإمارات، ضمن مهرجان المرح والصحة والسعادة الذي أقامته وزارة التربية والتعليم، ويشرف على تنفيذه قسم الوعي الرياضي في إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ويسلط الضوء على الطلبة والطالبات من أصحاب الهمم، لدمجهم في المجتمع رياضياً واجتماعياً، واكتشاف قدراتهم الرياضية وتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وتعزيز الممارسات الرياضية والصحية لديهم.

وأشار العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، إلى أن قسم الوعي الرياضي شارك في البرنامج عبر مبادرة الروح الإيجابية في عام التسامح والتي تهدف إلى بناء مجتمع رياضي متميز.