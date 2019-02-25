منصة إلكترونية لمتابعة الخطط التطويرية للمدارس الخاصة في الشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أعلنت هيئة الشارقة للتعليم الخاص عن منصة إلكترونية، يتابع من خلالها المستشارون والخبراء التربويون عمليات التحسين التطويرية وخطط المدارس وبياناتها ونتائج طلبتها وتحليلاتها واستبياناتها وأنشطتها وملفاتها واحتياجاتها.

جاء ذلك خلال «الملتقى الثاني لتعزيز ثقافة التحسين المستمر في مدارس الشارقة الخاصة» الذي عقدته هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بالتعاون مع المجلس الأسترالي للبحوث التربوية واستمر لمدة 5 أيام في فندق شيراتون الشارقة.

وطالبت الهيئة بأن تتبع المدارس خطة توثيق شهرية لخطوات التطوير لديها ورصد جميع الإجراءات التي تقوم بها من أجل متابعتها عبر الخبراء الذين سيقدمون النصائح في كل مرحلة من مراحل العمل، موضحة أن فريق الخبراء الأسترالي لديه باع طويل في مجال التطوير وتحسين وتجويد البيئات التعليمية وسيعمدون إلى توجيه المدارس نحو الممارسات الأفضل.

وشدد تريفور جوردان الخبير التربوي على أهمية بناء علاقة إيجابية مع المدارس والعمل بروح الفريق الواحد والتكاثف من أجل الوصول إلى المطلوب، وأوصى إدارات المدارس على استخدام دليل الممارسات الذي تم إعداده، وقال سنعمل جاهدين لإبراز أفضل ما في المدارس.

أما الخبيرة بولين تايلور مديرة معهد المجلس الأسترالي للبحوث فقد أكدت أنه سيتم التركيز على الدعم أكثر من إطلاق الأحكام لدفع عجلة حركة التحسين والتطوير، ولن يكون دورهم بإطلاق المقارنات والتفتيش والتدقيق لأن التفتيش لا يغير في الممارسات وإنما يجب العمل على تغيير الممارسات ذاتها.

وقالت: إن المعهد قام بعمل جولة ميدانية على عدد من مدارس الشارقة الخاصة لرصد الواقع بشكل جلي وتم تكوين فكرة عن الوضع، مستمعين إلى بعض التحديات التي تطرقت لها هيئات تدريسية أثناء جولتهم تتعلق بجودة التدريس وخلافه، موضحة أن هذه التحديات تتشارك فيها دول العالم وليست قصراً على المدارس في الإمارات، مؤكدة أن أسلوب تحسين المؤسسات التعليمية يركز على النمو والتطوير المستمر ويمكن تطبيقه في أي دولة، واستعرضت معلومات عن مجلس البحوث الأسترالي وأن لديهم مكاتب في دول حول العالم منها دولة الإمارات وأن من فيه من أصحاب الخبرات المتراكمة والطويلة ولهم باع في تقييم المدارس ويملكون رسالة تدور حول إنتاج موارد وخدمات تساعد الطلبة، مؤكدة فخر المعهد بالعمل مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.