الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت تكرم سفير الدولة

المصدر: بيروت - وام

كرمت الجامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا في بيروت حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية تقديراً لمسيرته الدبلوماسية وعطائه الإنساني والاجتماعي.

جاء ذلك في احتفال ضخم أقامته رئيسة الجامعة هيام صقر على شرفه بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الوزير والنائب السابق بطرس حرب ونائب الرئيس الدكتور رياض صقر وعميد السلك الدبلوماسي السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري وحشد من الشخصيات السياسية والدبلوماسيةوالأكاديمية.

وقالت رئيسة الجامعة في كلمة: «ليس من قبيل المجاملة ولا المصادفة أن نكرّم السفير الشامسي.. وليست مهمته الدبلوماسية فقط هي التي دفعتنا إلى هذا التكريم لكنها العلاقة الشخصية بينه وبين لبنان فها مكرَّمُنا اليوم، استحقَّها بجدارة عالية، فجاء إلى لبنان حاملاً معه إرث دولته الإمارات العربية المتحدة، وما فيها من نبل محتدٍ وأصل وقيم، فينعكس هذا الأصل على مهمته الدبلوماسية في بيروت، ويروح من كنوزه يثبت حضوره الشخصي والمهني في كل موقع ومناسبة في لبنان».

من جانبه نوه رئيس مجلس أمناء الجامعة بطرس حرب بـ«العلاقة الاستثنائية التي تربط لبنان بدولة الإمارات ويكفي ما قدمته الإمارات إلى لبنان في أزماته ومحنه من دعم ومساندة ليؤكد عمق وقوة علاقة بلدينا».

من جانبه شكر السفير الشامسي الجامعة على هذا التكريم وقدم موسوعة كتب مهمة وقيّمة تروي «يوميات» صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.