«صندوق الوطن» وأدنوك يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من «المبرمج الإماراتي»

المصدر: أبوظبي - وام

نظم صندوق الوطن بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وبالشراكة مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين في مبادرة «المبرمج الإماراتي» في منطقة الظفرة والتي تضم 500 طالب وطالبة في المدارس المجتمعية بمنطقة الظفرة.

شهد الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة الصندوق وغنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك.

تحفيز

وتهدف مبادرة «المبرمج الإماراتي» إلى توفير بيئة محفزة لطلاب وطالبات المدارس تمكنهم من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة، وذلك عبر مراحل متكاملة من شأنها المساهمة في تعزيز المهارات الإبداعية لدى الناشئة والمساهمة في تطوير قدراتهم لتكونوا على جاهزية تامة للتعامل مع متغيرات سوق العمل.

إنجاز

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم رئيس مجلس إدارة الصندوق: إننا اليوم نسجل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة إنجازات صندوق الوطن في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في إعداد وتأهيل قادة المستقبل في مختلف المجالات، فهذه الكوكبة من المواهب والكفاءات تمتلك الآن المعرفة والمهارات التي تجعلها قادرة على مواكبة المتغيرات في سوق العمل بالمستقبل وتمكنها من المساهمة في تحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات ببناء اقتصاد معرفي متوازن ومستدام للأجيال الحالية والمستقبلية .

ومن جانبه قال غنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك: إنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ببناء وتطوير قدرات الشباب يأتي تخريج هذه الدفعة من الطلبة المشاركين في مبادرة «المبرمج الإماراتي» ليعكس الجهود الدؤوبة التي تبذلها أدنوك بالتعاون مع شركائها لتزويد المواهب الوطنية الشابة بالخبرات.