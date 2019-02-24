تصميم جامعة أبوظبي في العين مستوحى من شعار عام التسامح

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت جامعة أبوظبي أن يكون التصميم الداخلي للحرم الجامعي الجديد في منطقة العين، المزمع أن يستقبل أفواج الطلبة مع بداية العام المقبل، مستوحى من شجرة الغاف، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شعاراً رسمياً لعام التسامح.

وقال الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي: «نعتز باختيار شجرة الغاف شعار عام التسامح لتكون محوراً لتصميم مرافق الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين، مستوحين دلالات هذا الشعار ورمزيته الوطنية في حياتنا». واستوحيت تصاميم الحرم الجامعي الجديد في منطقة العين من شجرة الغاف، بوصفها مصدراً للتسامح والقوة والازدهار والعملية، وتم أخذ العناصر الأربعة بعين الاعتبار خلال كل مراحل التصميم بأدق تفاصيله.

ويتجلى التسامح في المساحات المخصصة للنشاطات الاجتماعية وقدرتها الاستيعابية وجودة المرافق التي توفرها لتقدم للطلبة والعاملين في المبنى الجامعي فرصة للتواصل في بيئة تتميز بأعلى مستويات الراحة والانفتاح على الآخر. وكانت جامعة أبوظبي قد أعلنت تدشين مبنى الحرم الجامعي الجديد في مدينة العين بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون درهم.