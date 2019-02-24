«أمريكية دبي» تنظم مؤتمر نموذج الكونغرس

المصدر: دبي - البيان

نظمت الجامعة الأمريكية في دبي بالتعاون مع جامعة هارفارد مؤتمر نموذج الكونغرس الأمريكي بمشاركة 30 طالباً من جامعة هارفارد و665 طالباً وطالبةً من 16 مدرسة من السعودية ولبنان والإمارات والأردن.

تم تقسيم الطلبة إلى 12 مجموعة، ناقشوا مواضيع تهم العالم، مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة، أزمة المياه في العالم، تسرب المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجنيد الأطفال في الحروب، الاتجار بالبشر، سوء التصرف بحفظ السلام، عمليات السطو في العملة المشفرة، تعليم الإناث في إفريقيا، الفساد في البنك الدولي، وضع أطفال المكسيك على الحدود الأمريكية، تحديث علوم الفضاء، واستمر المؤتمر ثلاثة أيام، توصل فيها المشاركون إلى وضع توصيات حسب وجهة نظرهم لحل هذه الأمور التي تؤرق المجتمع الدولي.