«يوم روّاد الأعمال» لطلبة جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظّم معهد البحوث للعلوم والهندسة التابع لمكتب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «يوم روّاد الأعمال»، بالتعاون مع شركة «KryptoLabs»، حاضنة الأعمال المتكاملة ومركز تسريع الأعمال، بحضور الأستاذ الدكتور معمر بالطيب نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، والأستاذ الدكتور عبد الله شنابلة مدير معهد البحوث للعلوم والهندسة، والدكتور محمد الحميري مدير وحدة نقل التكنولوجيا، وأعضاء المراكز والمجموعات البحثية.