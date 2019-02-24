وزير التربية يشيد بالإقبال على مهرجان «الصحة»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن مهرجان «المرح للصحة واللياقة 2019» الذي نظمه مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، جسّد أولوية صحة الطالب والمواطن لدى القيادة الرشيدة ضمن استراتيجية شاملة تنفذها دولة الإمارات لبناء أجيال وطنية قادرة على التعليم والتعلم بإبداع وبما يلبي متطلبات النهضة الصناعية في حاضرها ومستقبلها، خاصة مرحلة ما بعد النفط، حيث يكون المواطن هو المصدر الرئيس للثروة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشاد معاليه بإقبال أبناء المجتمع للاستفادة من تنوع الخدمات الصحية والأنشطة الترفيهية للمهرجان الذي اختتم فعالياته أمس، بجانب تميز جناح كلية فاطمة للعلوم الصحية وتنافس المؤسسات المتخصصة الأخرى في تقديم الأفضل في كل شيء، وهو الأمر الذي يفسر إقبال المواطنين والمقيمين والطلبة على المشاركة في فعاليات المهرجان، بما يحقق كامل الأهداف المرجوة من المهرجان.وأشار معالي حسين الحمادي إلى أن وزارة التربية والتعليم نظمت رحلات ضمت نحو 30 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة، منهم من شاركوا في فعاليات المهرجان الذي انطلق في 30 يناير الماضي في حديقة الحيوانات بالعين، فيما شارك نحو عشرة آلاف في الفعاليات الرئيسية في حديقة «أم الإمارات» بأبوظبي، لتحقيق هدف استراتيجي مهم يتمثل في تشجيع البراعم الصغيرة والطلبة لاتباع الأنماط الصحية وممارسة الأنشطة الرياضة وجعلها برنامجاً وعملاً يومياً في حياتهم.

ومن جانبه قال مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: إن المركز نجح خلال المهرجان في تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة بتنفيذ برامج تفاعلية مدروسة لتدريب أبناء المجتمع فعلياً على أنماط الحياة السعيدة، والغذاء الصحي، وذلك بالتعاون مع 43 مؤسسة متميزة ومتخصصة تتنافس في تقديم كثير من الخدمات الصحية والعلاجية والرياضية، والترفيهية المجانية، ومن هذه الجهات الرائدة وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، وهيئة الصحة بأبوظبي، ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وكلية فاطمة للعلوم الصحية.

فعاليات

من جانبه أكد علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، حرص «أبوظبي التقني» على إقامة وتكثيف الفعاليات في حديقة «أم الإمارات» التي بدأت منذ يوم الأربعاء الماضي ولمدة 12 ساعة يومياً من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساء لاستثمار الإجازة الأسبوعية بما يمكن العائلات من الاستفادة من الخدمات الصحية والترفيهية والرياضية المتميزة، معرباً عن شكره وتقديره للجهات الحكومية والمؤسسات المتخصصة التي نجحت في تجسيد الشراكة الاستراتيجية مع «أبوظبي التقني».