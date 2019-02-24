تكريم 4 طلبة في الشارقة حصدوا المركز الأول عالمياً في الرياضيات و«الروسية»

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

كرم علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أربعة طلبة من مدرسة فيكتوريا الإنجليزية في الشارقة بعد حصولهم على المركز الأول على مستوى العالم في امتحاني الرياضيات واللغة الروسية.. حيث منحتهم هيئة بيرسون اديكسل شهادات الطلاب المتميزين «Outstanding Pearson Learner Awards، والمستوى الأول على الشرق الأوسط في مادة الكيمياء والمركز الأول على مستوى الإمارات في مادة اللغة العربية.

وقال الحوسني إن الهيئة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة تسعى لتقديم الدعم والمساندة لجميع المدارس لتحقيق التميز والإبداع، مؤكداً امتلاك طلبة الإمارات للإمكانيات التي تؤهلهم لتحقيق مستويات قياسية من التنافسية في المحافل العلمية العالمية.

وقد حقق الطالب تيمور فهيم المركز الأول على مستوى العالم في مادة الرياضيات، والطالبة دانيا السويفي المركز الأول في العالم باللغة الروسية والطالبة هنا محمد حافظ المركز الأول في مادة الكيمياء على مستوى الشرق الأوسط والطالبة يارا مدحت فاروق المركز الأول على مستوى ألأمارات في مادة اللغة العربية كلغة أولى، وقد تم تكريمهم في حفل داخل المدرسة، وتسليمهم الميداليات والشهادات بحضور ممثلين من هيئة الشارقة للتعليم الخاص وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدرسة.

وهنأ أمين النظامي عضو مجلس إدارة مدرسة فيكتوريا الإنجليزية، الطلاب على أدائهم الاستثنائي في امتحانات بيرسون إديكسل التي تمثل معياراً دولياً حقيقياً للجودة، مؤكداً حرصهم على تقديم تعليم نوعي يرقى لمستوى الطموح الوطني.

وقال عبدالله إبراهيم بن حسين، عضو مجلس إدارة المدرسة: الإنجار الأكاديمي الذي حققه طلبة المرحلة الثانوية في امتحانات إديكسل للشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي يؤكد أن إمارة الشارقة في مركز ريادي في ما يتعلق بجودة التعليم، مشيراً إلى أن ذلك ما كان له أن يأتي لولا الدعم الكبير الذي يحظى به حقل التعليم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة».