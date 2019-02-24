كثرة الاختبارات ترهق الطلبة وأولياء الأمور

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

كشف استطلاع للرأي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر»، و«فيسبوك» حول كثرة اختبارات الطلبة التي تجرى خلال العام الدراسي، وهل هي عبء على الأبوين العاملين وترهق الطلبة أم أنها تسهم في زيادة التحصيل الدراسي، أن الغالبية أكدت أن زيادة الاختبارات ترهق الطلبة وأولياء الأمور. وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «البيان» الإلكتروني أن 62% يؤكدون أنها عبء على الأبوين والطلبة، و38% وجدوا أنها تسهم في زيادة التحصيل الدراسي للطلبة.

أما في «تويتر»، فقد أكد 78% أنها عبء على الوالدين والطلبة، بينما أجاب نحو 22% بضرورتها كونها تزيد التحصيل الدراسي، وجاءت نتائج «الفيسبوك» لتؤكد أن 74% من المستطلع آراؤهم وجدوا أن كثرة الاختبارات ترهق الطلبة وأسرهم بينما 26% رأوا أنها تزيد من التحصيل الدراسي.

تدريب

وقال موفق القرعان نائب مدير مدرسة العالم الجديد إن التقويم المستمر يعقد مرتين كل فصل دراسي بهدف تدريب الطلاب والتأكد من استيعابهم للمادة ورصد الدرجات، حيث يحتسب 30% من وزن الامتحانات للتقويم المستمر بواقع 10% كل فصل دراسي، بينما هناك مواد مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية لها طبيعة خاصة، حيث يعقد لكل مادة 4 امتحانات في كل فصل دراسي حسب الخطة موزعة على 20 درجة، وذلك يعود إلى طبيعة المادة العلمية المتعارف عليه.

ولفت إلى أن المدارس التي تعقد اختبارات أكثر عن المحدد فإنها ترهق الطالب وأولياء الأمور معاً وتساهم في حدوث ملل للتعليم لدى الطلاب.

وقال ولي الأمر عمرو الزيات، إن أبناءه في إحدى المدارس الخاصة التي تنظم اختبارات قصيرة بشكل أسبوعي لكافة المواد ما يزيد من إرهاق الأسرة في متابعة الأبناء وهذا ينعكس بشكل سلبي على الأبناء في عزوفهم عن الدراسة وعدم رغبتهم في المذاكرة. واقترح أن تكون الاختبارات متنوعة بين الشفهي والكتابي حتى لا يشعر الطالب بالملل ولا يتحول البيت إلى معسكر دائم للمذاكرة وخاصة في السنوات الأولى.

وقالت ولية الأمر نيبال أحمد إن الطالب يخضع لحزمة اختبارات إلى جانب الاختبارات المدرسية الخاصة بالنجاح والرسوب، حسب المنهاج الذي يدرس فيه أو حسب المرحلة الدراسية، لقياس مهارات الطلبة وتأهيلهم للدخول إلى الجامعات ومن ثم إلى مجال وسوق العمل، لافتة إلى أن الاختبارات المستمرة بشكل عام تثقل مهارات الطلاب وتساهم في اكتساب العديد من الأساليب التي يمكن أن تواجه الطالب خلال الامتحانات التي يخضع لها.