كلية آل مكتوم باسكتلندا تحتفل بتخريج الدورة 27 لبرنامج التعددية الثقافية

المصدر: اسكتلندا - وام

احتفلت كلية آل مكتوم للتعليم العالي باسكتلندا أول من أمس تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الكلية بتخريج الدورة 27 لبرنامج التعددية الثقافية ومهارات القيادة، برنامج التدريب الأكاديمي الشتوي الذي بدأ في 3 فبراير الجاري بمشاركة 63 طالبة ومشاركة من 14 جامعة وكلية ومؤسسة من الإمارات ومصر وماليزيا.

حضر الاحتفال الذي أقيم بقاعة ماريات بوسط مدينة دندي سليمان حامد سالم المزروعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة واللورد بروفوست إيان بورتويك عمدة مدينة دندي وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم والدكتور طيب كمالي مدير عام التطوير الأكاديمي بوزارة الداخلية عضو مجلس أمناء كلية شرطة أبوظبي والدكتور بيون كيرتشف الرئيس الأعلى لأمريكية الشارقة إلى جانب مسؤولي وممثلي الجامعات والكليات والجهات المشاركة.

وقام سليمان حامد المزروعى وميرزا الصايغ وعمدة مدينة دندي بتسليم شهادات التخريج والهدايا التذكارية للطالبات والمشاركات بهذه المناسبة.

وألقى الصايغ كلمة نقل فيها تحيات سمو الشيخ حمدان بن راشد للحضور وتهنئة سموه للمشاركات في البرنامج مؤكداً أن دعم سموه للكلية وراء نجاح البرنامج الذي يحظى بالاعتماد من هيئة الاعتماد الأكاديمي الاسكتلندية وهو يعد اعترافاً دولياً به.

وقال إن البرنامج يأتي انسجاماً مع الرؤية الثاقبة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي يولي التعليم والقضايا التعليمية اهتماماً كبيراً، مشيراً إلى تخرج ألف و300 طالبة من البرنامج من بدايته وتنال كلية آل مكتوم ترحيب المسؤولين بدندي.

وأشاد بتفاعل الطالبات اللاتي بذلن مجهوداً كبيراً لإتمام البرنامج في فترة زمنية وجيزة، متمنياً أن يكون ما تعلمنه تجربة للتغيير في حياتهن وأن يكون برنامج الدورة فاق توقعاتهن وأن تكون الدورة حجر أساس لمستقبلهن في شتى دروب المعرفة وأن يعكسن ما تعلمنه على أسرهن ومجمتعهن ويكن سفراء للكلية.

وقال رئيس مجلس أمناء الكلية إن البرنامج تم تصميمه بعناية فائقة من كلية آل مكتوم ويلقى اهتماماً وإقبالاً من الجامعات والكليات وهو ما يمثل قصة نجاح للكلية. وأضاف إن الإمارات تحتفل في 2019 بعام التسامح وهذه الدورة التي تضم طالبات من دول وثقــــافات مختلفة وهو ما يتطلب التسامح واستلهام روح الأخوة الإسلامية والعـــمل بروح الفــــريق وقبول الآخر.