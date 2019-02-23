مؤسسات محمد بن خالد الثقافية والتعليمية تطلق مبادرة «خُلق»

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مبادرة " خُلق " التي تعد برنامج دعم وتعزيز في مجال غرس القيم والأخلاق لمشروع التربية الأخلاقية يرعى المعلمين عامة والطلبة وأولياء الأمور خاصة سعياً لتحقيق رؤية القيادة في ترسيخ قيم التعايش والحوار عبر تمكين التسامح وجعله أسلوب حياة وتفكير .

جاء ذلك خلال ملتقى - أقيم في مقر مسرح مدارس الإمارات الوطنية /‏‏‏ مجمع العين - بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام وجمع من القيادات التربوية وأولياء الأمور والطلبة .

بدأ الملتقى بكلمة راعية المبادرة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان قائلة : " نعلن اليوم عن إطلاق مبادرة " خلق " لتكون خطوة داعمة ومساندة لجهود وزارة التربية والتعليم من أجل تحقيق تلك الأهداف التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة " .

من جهتها ألقت معالي جميلة المهيري كلمة مستهلة فيها قولها بأنها في الصحراء ومن هنا بجمالها وبهدوئها وبرمالها الذهبية جاء أجدادنا ليبنوا أرضا ووطنا يحوي الجميع ومن هنا تعلمنا الأخلاق من أجدادنا الذين عاشوا التحديات الكثيرة في الحياة وسعوا من أجلها التي تعبق برائحة الصحراء، ومن هنا أتى والدنا المغفور له الشيخ زايد " طيب الله ثراه " ترعرع في الصحراء وتعلم واستلهم منها وأصبح فيما بعد قائدا لم يبن فقط دولة نفتخر بانتمائنا فيها بل وضع لأمته أساسا كاملا من الأخلاق شمل تعاملنا مع غيرنا ".