هزاع بن زايد يطّلع على «ألف للتعليم» في مدرسة الصقور

المصدر: أبوظبي- وام

قام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، بزيارة تفقدية لمدرسة «الصقور» لطلبة الحلقة الثانية بأبوظبي، اطلع خلالها على تجربة المدرسة في تطبيق مشروع «ألف للتعليم» الذي تنفذه المدرسة هذا العام، بهدف توفير تجربة تعليمية عصرية للطلبة، ودمجهم في منهاج تعليمي متميز، وتوفير مواد تعليمية تحفز الجانب الإبداعي والمعرفي لديهم وتكون بوابتهم نحو المستقبل.

وكان في استقبال سموه، صالح زيد محمد الشحي مدير المدرسة، والدكتورة عائشة اليماحي، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية. وحضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، عدداً من الحصص الدراسية لمواد العلوم والرياضيات واللغتين العربية والإنجليزية، وأشاد سموه بحُسن الإعداد والتنظيم والتطبيق الفعال للمشروع، وكذلك تفاعل الطلاب وأولياء الأمور والنهوض بالمستوى العملي والأكاديمي للطلبة.

كما استمع سموه من الاختصاصيين الاجتماعيين إلى الأثر الإيجابي المباشر للمشروع على نمو شخصية الطلبة داخل المدرسة وخارجها، والارتقاء بوعيهم بشكل عام. وأشاد سموه بجهود المدرسة التربوية والتعليمية للارتقاء بالطلبة من أصحاب الهمم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «زرنا مدرسة «الصقور» في أبوظبي واطلعنا على تطور «مشروع ألف» التعليمي، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الطلبة ومعارفهم وتدريبهم على التفكير العلمي وفقاً لأحدث الوسائل التعليمية، كما اطلعنا على جهود تطوير مهارات أصحاب الهمم، ليكونوا جميعاً جزءاً لا يتجزأ من عملية البناء والمشاركة في صُنع المستقبل».